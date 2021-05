Muži nie sú bľabotajúca zelenina, Milan

V tomto blogu sa - okrem toho, čo je v titulku – dozviete: - že sa nám mozgy scvrkávajú a prečo to nemusí byť tragédia - kto v mojom okolí vyhráva hádky - prečo si samovrahovia vo filmoch strieľajú práve do úst

Mojím najobľúbenejším predmetom v prvom semestri bola výroková logika. V tesnom závese bola anatómia so zameraním na neurológiu a endokrinológiu – oficiálne neuroanatómia. Až tak, že som si potom dala ďalšie dva semestre neurológie ako voliteľného predmetu v nemocnici na Mickiewitzovej.



Muži nie sú bľabotajúca zelenina

Nedávno som si na SME Blogu prečítala článok od Milana Pavlíka o tom, ako veľmi sú mužské a ženské mozgy odlišné. Volal sa Prečo muži nevyhrávajú hádky so ženami? (9) a z mužov robil onú hore spomínanú bľabotajúcu zeleninu.



Bolo v ňom zopár prekvapivých tvrdení. Vypichnem však len jednu blbosť za všetky – tú najväčšiu – tú, ktorá ma motivovala toto písať. Milan vo svojom článku polovici pozemskej populácie (prevažne tej s penisom) vyoperoval jednou vetou centrum porozumenia reči, čo prezentuje ako fakt a tvrdí, že tento mužský deficit má na svedomí zaujímavý komunikačný rozdiel v prejave inteligencie.

Screenshot (via Milan Pavlík)

Inými slovami: muži sa naučia rozprávať a potom jednej noci im niekto (zrejme zlé ženy) vyberie z mozgu minimálne Wernickeho centrum porozumenia reči – a ktovie čo ešte – a potom už len melú, bez toho, aby tomu aj sami rozumeli. A toto urobil Milan polovici svetovej populácie.

Ak by muži mali iba Broccovo centrum reči, nerozumeli by hovorenej reči. Ale že ani jedno slovko. A keby aj rozpávali, nevedeli by, čo hovoria. A prečo im ho vyoperoval? Lebo ak by sa narodili bez neho, nikdy by sa rozprávať nenaučili. Opakovať slová možno, s veľkou námahou, ale aj o tom pochybujem a určite by nerozumeli ich významu. Len tipujem, lebo ak sa narodíte bez Wernickeho centra porozumenia reči, určite máte poškodených toľko ďalších vecí v mozgu, že je vlastne úplne zbytočné skúmať, či vám chýba aj toto rečové centrum. Ak ho mužom vyoperujete, aspoň vyslovovať vedia (Broccovo centrum je motorické, ovláda tzv. hovoridlá.). Podľa toho, čo v tom článku melie Milan by ste mohli nadobudnúť dojem, že to tak môže aspoň u neho byť, ale neunáhlite sa! Napríklad po mozgovej porážke v tejto časti mozgu a jej znefunkčnení, ľudia produkujú tzv. “slovný šalát” (oficiálny termín, prisahám). Rytmus reči často ostáva, artikulácia, všetko ako má byť (ak nie je poškodená aj motorika), ale slová spolu nesúvisia. Ak by taký človek hovoril jazykom, ktorému nerozumiete, mohlo by sa vám dokonca zdať, že rozpráva normálne, ako ktokoľvek iný z jeho krajiny. Môže z nich vyliezť niečo ako: “Oblohou na malým kategória, pudingy.....” Prosto random slová. Dokonca môžu mať dojem, že pritom hovoria “Čítal som článok nejakého ekonóma o neurológii a idem ho prepísať do blogu, lebo mu verím”. Iste uznáte, že tak zle na tom nie je ani Milan. Aj keď existenciu Wernickeho centra vo svojom mozgu sám popiera, môj názor je, že sa v tomto mýli. Nielen že ho má, ale dokonca sa javí ako celkom životaschopné a funkčné (8), (10), (11), (12).



Ja som si za svoj život s mnohými chlapmi veľmi plodne pokecala a vyzerali, že rozumejú nielen tomu, čo hovoria sami, ale aj tomu, čo hovorím ja. Ale možno to len hrali, ja sa mýlim, naletela som im a pravdu má Milan. Ale skôr si myslím, že pravdu má veda. Ako hovorím, to že Milan má toto centrum reči funkčné je len môj názor, založený na pozorovaní, keďže Milana aj osobne poznám a už som ho počula rozprávať. Je to inteligentný človek a vymyslel hru pre decká, kde sa môžu naučiť finančnej gramotnosti a získal za to aj nejakú vzdelávaciu cenu. Financiám teda podľa všetkého rozumie. Neurológii nie. Nie ja to žiadna hanba, nemôžeme všetci vedieť všetko.



Áno, rozprávali nám v škole aj o prípade, kedy vďaka plasticite mozgu funkciu tohto rečového centra prevzala iná časť mozgu a ten človek začal ako-tak reči rozumieť, ale už to nikdy nebolo také ako predtým.



Mozgy sa nám scvrkávajú, ale nemusí to byť tragédia

V niektorých veciach však s autorom blogu súhlasím. Napríklad mužský a ženský mozog sú naozaj odlišné. Zopár som ich držala v pitevni na Sasinkovej v rukách. Všetky boli odlišné navzájom. Na pohľad nemáte šancu zistiť, ktorý je mužský, ženský, belošský, černošský, rómsky, doktorský, inštalatérsky kresťanský.... Vo všeobecnosti je mužský mozog väčší, ale keby ste išli podľa veľkosti, často by ste pohlavie netrafili. Niektoré ženy majú totiž väčšie hlavy (tým pádom aj mozgy), niektorí muži ich majú menšie.



Inak, k tej veľkosti... Vo všeobecnosti platí, väčšie telo - väčšie orgány. Väčší človek má pár gramov viac na obličke, na pečeni, na žalúdku, na srdci, koži..... prosto všade. Aj na mozgu. Či to má vplyv na funkciu? Myslíte, že väčšia oblička funguje lepšie? Alebo menšia? A čo väčší či menší žalúdok? Orgány, ktoré u pohlaví majú fungovať naozaj inak, sme rovno ako iné vyfasovali. Morfologicky aj funkčne. Volajú sa pohlavné.



Fun fact. Najväčšie ľudské mozgy mali neandertálci, lebo mali najväčšie ľudské telá. Máme aj časť ich DNA – aj keď podľa najnovších poznatkov z genetiky nie všetci, lebo išlo o iný kmeň. Za posledných 28 000 rokov sa naše mozgy už iba scvrkávajú. Mužský z 1 550 cm3 na cca 1 440 cm3 a ženský z 1 500 cm3 na 1 240 cm3, podľa niektorých zdrojov na 1 330 (1). Ale netreba robiť žiadnu paniku, Einsteinov mozog mal vraj iba1230 cm3, takže kvantita naozaj nerovná sa kvalite (2), (3).

Scvrkávajú sa však aj naše telá. Teda oproti tým neandertálcom. Takže, ak to prerátame na veľkosť tela, ten rozdiel vo veľkosti mozgov prestáva byť taký signifikantný (4)

Ešte pred prečítaním blogu o tom, ako sú mužské mozgy horšie a nedokonalejšie než ženské, som aj ja zdieľala názor Milana Pavlíka, že mužský a ženský mozog sú predsa len odlišné o trošku viac. Funkčne. Nie morfologicky či fyzicky. Lebo sú štúdie, ktoré to tvrdia. Sú však aj štúdie, ktoré tvrdia opak. Odvtedy ale prešiel mesiac a ja som veľa veľa čítala, lebo mi to nedalo, Milan ma motivoval. Zistila som, že som sa (spolu s Milanom) zrejme mýlila.



Ak by to niekoho zaujímalo, toto je asi najväčšia štúdia, z ktorej vyplýva, že aj v morfológii aj vo funkcii sú mužské a ženské mozgy v podstate rovnaké, ten rozdiel je cca 1%. Tie naše mozgy sú o 1% lepšie (pokus o vtip :) ) (13). Skrátené zhrnutie, ak sa vám to nechce čítať celé (7).



Aj keď, priznávam, ten Milanov článok mohol byť horší. Napríklad jedného krásneho rána ešte v roku 2010 ste sa na CBS mohli dozvedieť, že muži majú 6,5 krát viac sivej hmoty a ženy 10 krát viac bielej hmoty. Fakt, že toto by znamenalo, že ženy by museli mať o 50% väčšie hlavy nikoho nevyrušil. A, samozrejme, ďalej sa tam tradične debatovalo o ženskom talente pre multitasking a mužskom pre matematiku. (6) Inak, tieto bludy zo 60.-70. rokov, kriesi k životu vo svojom blogu aj Milan. Nuž, dojem niekedy klame a potvrdzujem z vlastnej skúsenosti, minimálne ja som v multitaskingu nanič, aj keď sa oň sústavne pokúšam. A, keď som si to overovala naposledy, bola som žena. Zisťujem však, že nie som jediná žena s týmto problémom, viac čítajte tu (5).



Kto v mojom okolí vyhráva hádky



Obávam sa, že ani toto nie je závislé od pohlavia. Čím v žiadnom prípade nepopieram, že vo vašom okolí, alebo v okolí Milana Pavlíka tomu môže byť inak.



U nás doma vyhráva ten, kto má pravdu. Vlastne, u nás nevyhráva nikto, my sa nakoniec vždy nejako dohodneme. Čím dlhšie sa poznáme, tým viac rešpektujeme svoje rozdiely, ktorých je fakt, ale že fakt málo. Nesúhlasíme síce vo všetkom, ale v dôležitých veciach vždy a o nedôležitých sa načo hádať? Naozaj musíme voliť tú istú stranu, mať to isté obľúbené jedlo či hudbu? Nemusíme. Prispôsobíme sa.



Čo sa týka ľudí v mojom okolí, mám dojem, že na vyhratie hádky je absolútne nepodstatné, aké máte IQ, a ako používate mozog, či koľko akých centier v ňom máte a akého ste pohlavia. Najdôležitejšie je, kto kričí hlasnejšie a nenechá sa prerušiť a prerušuje iných, podsúva veci a pýta sa idiotské otázky mimo kontextu. Stačí sa pozrieť na súdruha Blahu, ktorý vždy odchádza s pocitom víťazstva, aj keď sa totálne strápni. Nechám na vás, ktoré mozgové centrum pri tom používa aj koľko ich má.... Alebo na posledný rozhovor Miloša Zemana, ktorý ani po toľkých desaťročiach v politike nepochopil, že keď sa novinárka pýta, nie je to vždy preto, že je blbá a nevie, ani preto, že ju to zaujíma. Je to ale vždy preto, lebo to môžu nevedieť (a chcieť vedieť) jej poslucháči či diváci.



Platí to však aj o obyčajných ľuďoch. Na našom sídlisku sú dvaja takí krikľúni, ktorých hlas sa nesie s echom do diaľav. Jeden je muž a druhá je žena. Hlasy ich partnerov som počula raz - dvakrát. Nemajú totiž šancu. Skúste sa hádať s človekom, ktorý 5 krát opakuje otázku “Ako to, že si zabudla?” alebo “Čo si to zasa spravil?”, keď je vám jasné, že sa nepýta na popis procesu zabúdania alebo opis vašej momentálnej činnosti. Čo mu odpoviete, aby ste ho nenapaprčili ešte viac? Myslím, že je jasné, kto v týchto domácnostiach vyhráva hádky. Ten jediný, ktorý sa “háda”. Aj keď žiadny názor neprezentuje ani neobhajuje.



Mala som susedu, ktorá sa denno denne hádala so sestrou, ktorá ju navštevovala a hádali sa o tom, že “ty si myslíš, že si najmúdrejšia, že vieš všetko najlepšie...” Tu asi nevyhrával nikto. Ako by aj mohol?



Často hádky vyhráva ten, kto má väčšie sebavedomie, ba až bohorovnosť, aj keď sa s ním nikto neháda. Tu mám zopár osobných príkladov (zhodou okolností s mužmi, ale tri príklady určite nie sú štatistická vzorka a áno, chodím veľa po kadejakých prednáškach).



1, Keď sa na jednej prednáške prednášajúci spýtal, kto podniká, prihlásila som sa, lebo som živnostník. Na to mi povedal, že živnostník nepodniká, lebo nemôže zamestnávať. V tom čase som mala dvoch zamestnancov, posielala som za nich výkazy na sociálku každý mesiac a platila odvody... Lebo živnostník zamestnávať môže. Povedal to tak bohorovne, že kým som sa spamätala, téma sa zmenila a už nemalo zmysel sa k tomu vracať.



Prečo si samovrahovia vo filmoch strieľajú práve do úst



2, Keď som na inej prednáške nesúhlasila s chlapíkom, ktorý tvrdil, že Einstein nič vo fyzike nepozoroval, na všetko prišiel len sedením v knihách a rozmýšľaním a prepočítavaním Maxwellových rovníc. Ja som si teda istá, že pozoroval minimálne to, čo každé malé decko. Že svetlo blesku k nám dôjde rýchlejšie ako zvuk hromu, alebo, že veci padajú na zem a nie k nebu. Mimochodom, pozoroval toho viac, len si hoďte do Googlou “Einstein observed”. Pre istotu aj s tými úvodzovkami, aby ste to dostali ako jednu vetu, nie dve slová v na rôznych miestach v texte. Dostanete cca 26 000 výstupov. Tento chlapík však v podstate vyhlásil, že Einstein bol slepý tak bohorovne, že mne na chvíľu tiež prestalo fungovať nejaké centrum reči. Najprv asi to Wernickeho, lebo som si nebola istá, či rozumiem a potom asi aj to Broccovo, lebo som sa nezmohla na slovo.



Mimochodom táto prednáška sa blbosťami tiež len tak hemžila. Asi preto, že hlavným zdrojom boli TED Talks (čo bol ten lepší prípad) a iné videá na internete.



Dozvedela som sa, že šedá kôra rovná sa veľký mozog (!), alebo, že po poranení predĺženej miechy ostanete na vozíčku ako Christopher Reeves. Toto je bežná chyba, aj keď človeku, ktorý o tom chce prednášať by sa stať nemala. Ono sa to síce po slovensky volá predĺžená miecha, ale vôbec to miecha nie je. Je to časť mozgového kmeňa (to tuším prednášajúci pripustil, aj keď sa javilo, že netuší, že mozgový kmeň tiež nie je súčasťou miechy). Aby som vysvetlila, v skratke, prečo je ten rozdiel dôležitý. Viete, tie scény vo filme, keď si samovrah striela do pusy? To nie je len tak zo srandy. Týmto činom si strelí práve do predĺženej miechy. Centrum reflexov, regulácie tlaku a teploty....., ale najmä dýchania a srdcovej činnosti, Prosto určite zomrie bez toho, aby ho čokoľvek bolelo, ani o tom nestihne vedieť.



Samozrejme, ak nie je super ultra grambľavý a neprestrelí si iba líce. Tak grambľavý však v reálnom živote nie je nikto, aj keď vo filme to môže obohatiť zápletku. Náboj v mozgu už pár ľudí prežilo, ale toto by nedal ani Christopher Reeves. A to je Superman! Ak si človek strelí len tak hocikam inam do hlavy, môže ostať ochrnutý a nebude mať kapacitu na druhý pokus. Aj keď bude mať chudák o dôvod viac...



Ten človek sa hádal o vedomí s anesteziologičkou, ktorá ľudí denne do bezvedomia uspáva a k vedomiu zas preberá. Škoda reči a môjho premrhaného času tam. Pri jeho sebavedomí mala prednáška dve pokračovania. Na druhom som nebola a na tretie sa nechystám.



3, Posledný príklad, iný chlapík – môj známy, zdravím ťa, Andrej, aj tak ťa mám rada :) - sa na inej prednáške pýtal, či máme v mobile nainštalované... dodnes neviem čo, lebo som mu nerozumela, lebo práve vtedy vedľa mňa začal niekto niečo hovoriť. Vlastne som nerozumela ani že hovoril, že sa máme prihlásiť. Tak som zdvihla ruku, že sa opýtam, čo povedal. On sa na mňa pozrel a pred plným auditóriom mi povedal,: “ty sa nehlás, ty to v mobile určite nemáš” uistill sa, že nikto iný už nenabral odvahu prihlásiť sa a pokračoval vo výklade. Povedal to tak bohorovne a tak ma prekvapil, že... však už viete. Nedostala som v tom zmätku v hlave zo seba už ani hláska.



Takže, niekedy sa dá vyhrať ešte aj bez hádania, dokonca aj bez akejkoľvek debaty, ak potenciálneho súpera (aj keď nie je váš problém, že vás niekto vníma ako súpera len preto, že máte otázku) odrovnáte, ešte než sa nadýchne. A som si istá, že tohto sú schopné aj ženy aj muži.



No ale keby sme sa my s Milanom pohádali o tom, koľko rečových centier majú v mozgu muži, určite by som vyhrala ja. Ale určite nie preto, že som žena... Skôr preto, že ja som si urobila domácu úlohu.

